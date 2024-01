Lo chef friulano protagonista a Ciao Darwin tra sfide e dibattiti

Lo chef Giovanni Mascari a Ciao Darwin

La puntata di Ciao Darwin 9 andata in onda ieri sera come di consueto alle 21,30 su canale 5 ha visto sfidarsi Trattorie contro Stellati. Tra i protagonisti, in seconda fila, ha sfoggiato orgoglioso il suo numero 15 l’executive pizza chef Giovanni Mascari , 50 anni, siculo di origine e friulano d’adozione, che fin dai primi minuti ha dato prova delle sue abilità prendendo parte alla prima sfida mozzafiato: il Genodrome, dove i protagonisti si sfidano a suon di prove che risaltano le abilità fisiche dei concorrenti, ma non è stato da meno anche quando ha preso corpo l’infuocato dibattito delle ragioni per le quali gli avventori avrebbero dovuto scegliere uno o l’altro.

Mascari, che ama definirsi “pizzaiolo contemporaneo”, pluripremiato sia nel nostro territorio che all’estero per le idee sempre innovative e quella capacità di regalare originalità ad ogni piatto, da un anno e mezzo è la punta di diamante della pizzeria Fratelli Panza a Udine. “Sono stato contattato dalla redazione del programma tramite la guida Peperoncino Rosso, che ha segnalato il mio nome e quello di molti altri chef – racconta Mascari – cosi, dopo diversi provini, sono stato scelto per partecipare alla trasmissione, mi sono divertito davvero molto, è stata un’ occasione non solo di trascorrere una serata goliardica, ma anche di confrontarci a livello professionale con gli altri colleghi “.

Grandi le soddisfazioni per un punto fermo di riferimento del nostro territorio, tra le quali nel futuro più prossimo ci sarà il premio “Arcimboldo d’Oro”, che si terrà a Napoli e grazie al quale Mascari ritirerà il premio dei “3 pennelli”, il riconoscimento di massima qualità del settore.