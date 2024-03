Tragico incidente questa mattina a Trevignano, in provincia di Treviso, quando un aereo Tecnam è precipitato durante la fase di decollo schiantandosi nel giardino di una casa privata. Due le vittime, entrambe originarie del Friuli Venezia Giulia: il generale dell’aeronautica in pensione Lanfranco De Gennaro, pilota dell’aereo, e sua moglie Lucia Buccieri.

L’incidente si è verificato poco dopo il decollo dal campo di volo di Trevignano. Secondo le prime ricostruzioni e testimonianze, l’aereo avrebbe improvvisamente perso potenza, cadendo verticalmente a circa quaranta metri d’altezza prima di schiantarsi. L’ipotesi più probabile al momento è proprio quello di un guasto al motore, ma i rilievi condotti dalle autorità competenti, tra cui i carabinieri e gli ufficiali dell’ENAC, sono ancora in corso per determinare le cause esatte dell’incidente.

Chi sono le vittime.

Entrambi avevano 70 anni. Lanfranco De Gennaro, ex generale dell’aeronautica, era nato a Udine, si era trasferito con la moglie in Veneto molti anni fa. Appartenente al 51esimo stormo, di recente era stato nominato Cavaliere della Repubblica Italiana. Lucia Buccieri, insegnante in pensione, era nata Gorizia ma anche lei era cresciuta in Friuli. La coppia lasciava due figli.