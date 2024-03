Lucia Bucceri aveva 71 anni.

Si era trasferita in Friuli da bambina per seguire il padre. Anche in Friuli è grande il dolore per la scomparsa di Lucia Bucceri e del marito Lanfranco De Gennaro, scomparsi ieri nel tragico incidente con l’ultraleggero a Treviso.

Nata a Letojanni, in provincia di Messina, Lucia si trasferì a Udine da bambina, seguendo suo padre poliziotto trasferitosi in Friuli. Fu l’inizio di una nuova avventura per lei, fatta di nuove amicizie e lezioni. Dopo gli studi universitari a Trieste, trova l’amore con Lanfranco e si stabiliscono a Treviso, dove Lucia si dedica con passione all’insegnamento.

È alla scuola elementare Bindoni di Treviso che Lucia lascia il segno più indelebile, fatto di conoscenza, empatia e sostegno. Anno dopo anno, classe dopo classe, trasmette non solo le materie scolastiche, ma anche valori fondamentali per la crescita dei suoi studenti. Con la pensione arriva una nuova fase della vita di Lucia, dedicata alla condivisione della passione per il volo insieme al marito. Amava ridere, leggere, trascorrere tempo con il suo Lanfranco. Ed è proprio vicino a lui che Lucia se ne è andata, a 71 anni, mentre si apprestava a godere della vista del mondo che tanto amava, dalla sua posizione preferita.