L’incidente questa mattina a Trieste.

Incidente questa mattina poco dopo le 7 in viale Gabriele D’Annunzio a Trieste. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine si sono scontrate due auto.

È scattata una chiamata di aiuto al Numero unico di emergenza Nue112. Gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e quello di un’automedica. Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.

I sanitari hanno preso in carico due persone ferite, trasportate poi in codice giallo all’ospedale di Cattinara.