Incidente tra l’automedica e un furgone di bibite a Udine

L’incidente questa mattina a Udine: coinvolta un’auto medica e un furgone di bibite.

Incidente questa mattina a Udine tra un’automedica in servizio e un furgone carico di bibite ha scosso la. Lo scontro si è verificato poco dopo le 11 nei pressi di San Gottardo, precisamente all’incrocio tra via Cividale e via Bariglaria.

Fortunatamente, nonostante l’impatto, le due persone a bordo dell’automedica hanno riportato solo ferite lievi. Entrambe sono state prontamente soccorse e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Udine per ulteriori accertamenti e cure.

Sul posto sono giunti tempestivamente gli agenti della Polizia locale e i vigili del fuoco, per le operazioni di messa in sicurezza e ripristino della viabilità. L’incidente ha creato qualche disagio ma la situazione è ritornata velocemente alla normalità.