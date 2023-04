Incidente in A4, auto finisce contro il guard rail dopo lo scontro con un furgone: 2 feriti

L’incidente questo pomeriggio in A4.

Incidente questo pomeriggio lungo l’autostrada A4 nel tratto compreso tra Palmanova e Villesse, in prossimità dell’uscita di Villesse, direzione Trieste. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, un’auto e un furgone si sono urtati: la macchina ha ruotato su sé stessa per poi impattare contro il guard rail.

Dopo l’allarme lanciato con una chiamata al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Palmanova e l’elisoccorso. Sul posto anche i Vigili del fuoco e il personale dell’autostrada.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico due uomini che viaggiavano sull’auto, rimasti feriti. Per uno è stato disposto il trasporto in ambulanza all’ospedale di Monfalcone con ferite non gravi, per l’altro uomo è stato disposto il trasporto in volo, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice giallo.