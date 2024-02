Furgone si schianta contro una casa, crolla una parete

L’incidente questa mattina a Basiliano.

Incidente questa mattina in via Guglielmo Oberdan a Variano, frazione di Basiliano. Il conducente di un furgone, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, terminando la sua corsa contro il muro di una casa. Nello scontro una parte della parete della casa è crollata.

Sul luogo dell’incidente si sono precipitati i vigili del fuoco, che hanno proceduto alla messa in sicurezza della struttura e del furgone. Chiamata anche i tecnici del gas per effettuare i necessari controlli e garantire la sicurezza dell’area.