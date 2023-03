Incidente a Codroipo, auto esce di strada e si ribalta nel fosso

L’incidente questa mattina a San Martino di Codroipo.

Incidente questa mattina intorno alle 9 e 30 sulla strada provinciale 39, all’altezza di San Martino di Codroipo.

Per cause ancora in corso di accertamento un’auto è uscita di strada ribaltandosi nel fossato a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco volontari di Codroipo per la messa in sicurezza del veicolo e della zona. Nell’incidente è rimasto coinvolto un giovane di 21anni, che era alla guida dell’auto.