Ferito alla gamba dalla motozappa: muore dissanguato

L’uomo è stato colpito alla gamba dalla motozappa.

Si è ferito con la motozappa in un campo a San Giovanni di Polcenigo Renato De Fort, ed è morto dissanguato.

Nel pomeriggio di ieri,4 marzo, l’83enne si era recato nel campo vicino a casa, in via Cal De Ligna, per alcuni lavori con la motozappa. Ad un tratto le lame della fresa hanno colpito l’anziano, provocandogli una grave ferita alla gamba. Purtroppo la motozappa ha colpito anche l’arteria femorale e per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

A ritrovarlo è stata la moglie che ha dato l’allarme, ma il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica del tragico incidente.