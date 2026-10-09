Incidente sulla regionale 464, due persone ferite incastrate nell’auto

Due persone sono rimaste ferite e incastrate nell’abitacolo di un’auto dopo un incidente stradale che ha coinvolto due vetture sulla SR 464, nel territorio comunale di Fanna, in provincia di Pordenone. Per liberarle è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno tagliato le lamiere del veicolo con cesoie e divaricatore oleodinamico.

L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 13 di venerdì 9 ottobre. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Maniago, che ha lavorato insieme al personale sanitario per raggiungere ed estrarre i due occupanti feriti dall’abitacolo.

Una volta liberate, le due persone sono state affidate ai sanitari per le cure. Concluso il soccorso, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture coinvolte e dell’area dell’incidente.