L’incidente questo pomeriggio a Feletto.

Incidente questo pomeriggio a Feletto Umberto. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate in via Colugna, all’altezza del cimitero.

Sul posto i sanitari del 118 che stanno prestando le prime cure alle persone coinvolte. Presente anche la polizia locale per i rilievi volti a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Si segnalano anche alcuni disagi per il traffico, con i mezzi incidentati che sono in mezzo alla strada.