L’auto si ribalta e finisce contro un muro: un ferito in ospedale

L’incidente a Bannia di Fiume Veneto.

Incidente intorno alle 17 e 30 di oggi Bannia di Fiume Veneto dove, per cause in fase di accertamento, da parte delle autorità competenti, un’autovettura è uscita dalla carreggiata capovolgendosi e impattando violentemente contro il muro di cinta di un’abitazione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento che , operando in piena sinergia con il personale sanitario, hanno estricato dalle lamiere l’unico occupante del mezzo che era incastrato all’interno dell’abitacolo, una volta estratto dall’autovettura l’uomo è stato preso in consegna dal personale sanitario che lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale di Pordenone.

Terminate le operazioni di soccorso al ferito i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo incidentato e dell’area del sinistro. Per consentire i soccorsi la strada provinciale 6 è rimasta chiusa al traffico fino al termine delle operazioni. Sul posto anche i carabinieri e la polizia Locale.