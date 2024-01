Dopo 8 anni riapre il bar Al Duomo di Gemona.

Il bar ristorante “Al Duomo” di Gemona riaprirà finalmente i battenti sotto la guida del giovane chef e imprenditore Davide Patat. Dopo otto lunghi anni nei quali il locale era rimasto chiuso dalla precedente gestione, il timone passa nelle mani di un ragazzo dalle idee ben chiare che, a soli 28 anni, guarda al futuro con lungimiranza.

“Amo il mio lavoro, la creatività che si fonde alla perfezione con la tradizione è il binomio perfetto per creare ricette sempre innovative, rigorosamente composte da materie prime, non solo del nostro territorio, ma anche del nostro Paese” spiega Patat, che da due anni gestisce con successo anche il ristorante Ai Celti che si trova a poco più di un chilometro da quello che diventerà un altro punto di ritrovo per la clientela affezionata.

” Per questa nuova realtà prevedo di puntare molto sulla caffetteria e sulla cicchettetia, una sorta di pre- dinner, che con tutta probabilità avrà una linea diretta con il ristorante, magari anche tramite ad un bus navetta, che potrebbe portare la clientela direttamente dal bar al ristorante“. Un’ idea originale, che punta a fare breccia sia nel cuore dei residenti, sia dei turisti e che, con tutta probabilità, potrà prendere forma già a ridosso delle prossime festività pasquali, periodo in cui è prevista la grande apertura. La scelta di un team totalmente under 30 inoltre, garantirà la freschezza e la versatilità che andranno a braccetto con l’innovazione “Ho scelto i miei collaboratori con un criterio ben preciso, basandomi in primis sulla professionalità ovviamente, ma in seconda battuta e non meno importante, anche sulla giovane età e di conseguenza la voglia di sperimentare, unendo così tradizione e innovazione, che sarà il punto essenziale del locale” conclude Patat.