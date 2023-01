Tragico schianto frontale tra due auto a Cormons, muore un 60enne

Incidente a Cormons, frontale tra due auto: un morto.

Una persona ha perso la vita questa mattina, lunedì 2, a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la regionale 56, a Cormons, nel tratto che prende il nome di via Isonzo. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine (carabinieri della Compagnia di Gradisca d’Isonzo) due vetture si sono scontrate frontalmente.

Inviate immediatamente dagli infermieri della Sores una ambulanza proveniente da Cormons e una automedica proveniente da Gradisca d’Isonzo. Attivato anche l’elisoccorso che però non è potuto decollare per le avverse condizioni meteo. Tre le persone coinvolte nell’incidente. Una è deceduta nonostante le tempestive manovre di rianimazione dei sanitari. Si tratta di un uomo di circa 60 anni di età.