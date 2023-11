Investita da un’auto a Pertegada di Latisana: ferita una donna

La donna investita è stata trasportata all’ospedale di Latisana.

Una donna di età compresa tra i 70 e gli 80 anni di età è stata soccorsa questa mattina del personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato a Pertegada di Latisana dove, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, mentre camminava è stata investita da una vettura.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e l’equipaggio dell’automedica, entrambe provenienti da Latisana che hanno preso in carico la persona per poi trasportarla all’ospedale di Latisana in codice giallo.