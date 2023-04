Trave in cemento cade sulla cabina del camion: 2 feriti, uno è grave

L’incidente sul lavoro a Codroipo.

Incidente sul lavoro a Codroipo, nell’area di via Pordenone. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Udine una pesante trave in cemento armato è caduto dall’alto durante la movimentazione con una macchina operatrice. La grossa trave che è finito sulla cabina di un camion all’interno del quale c’erano due uomini di circa 55 anni.

Dopo la chiamata al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Codroipo e l’elisoccorso.

Attivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario. Il personale medico infermieristico intervento sul posto ha avviato le operazioni di soccorso-salvavita.

L’estricazione dalla cabina del camion di uno dei due uomini ha richiesto più di mezz’ora di attività. Per questa persona è stato disposto il trasporto in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni gravi, comunque stabile. Per l’altro uomo è stato disposto il trasporto sempre all’ospedale hub di Udine in ambulanza in codice giallo per dinamica.