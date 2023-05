Incidente sul lavoro, due operai schiacciati alle mani dal macchinario

Incidente sul lavoro a Sacile.

Due uomini di circa 30 anni di età, sono stati soccorsi dai sanitari questa mattina per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente sul lavoro accaduto negli spazi di una attività produttiva di Sacile. Per cause ancora da accertare, mentre stavano utilizzando un macchinario sono rimasti schiacciati alle mani e a parte degli avambracci.

A dare l’allarme sono allo state le persone che si trovavano a con loro in quel momento e che hanno chiamato il Numero unico di emergenza Nue112. Gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Sacile, l’automedica proveniente da Pordenone e l’elisoccorso.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sacile e i Vigili del fuoco. Per i due uomini è stato disposto il trasporto all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con l’ambulanza. Durante i soccorsi i due feriti sono comunque rimasti coscienti e stabili.