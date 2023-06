Incidente tra moto e auto all’incrocio: un ferito in ospedale

Incidente questa mattina a Pordenone.

Incidente questa mattina a Pordenone, all’incrocio tra via Fiamme gialle e via Penne Nere. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, si sono scontrati una moto e una vettura.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Pordenone e l’automedica proveniente da Pordenone che hanno prestato le prime cure alla persona in sella alla moto, rimasta ferita.

La persona è stata trasportata all’ospedale Santa Maria degli Angeli, in ambulanza, con medico dell’automedica a bordo, in codice giallo, stabile e cosciente. Sul posto anche i vigili del fuoco.