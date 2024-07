Incidente sulla Regionale a San Daniele: feriti due motociclisti

Incidente sulla Regionale 463 all’altezza di Villanova di San Daniele.

Incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla Strada Regionale 463, all’altezza dell’abitato di Villanova di San Daniele. Sono due i motocilisti feriti, un uomo e una donna. Al momento resta ancora da chiarire la dinamica esatta dello scontro.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori che, dopo le prime cure, hanno trasportato i 2 feriti in ospedale: le loro condizioni non sarebbero comunque gravi. Presenti anche i Vigili del Fuoco di San Daniele, che coadiuvato le operazioni di soccorso e si sono occupati della messa in sicurezza dell’area delle moto coinvolte.

Sul posto anche i carabinieri che si stanno occupando dei rilievi volti a chiarire le cause e la dinamica esatta dell’incidente