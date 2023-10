Incidente a Palazzolo dello Stella, auto nel fossato: 2 feriti

L’incidente intorno alle 3 di notte a Palazzolo dello Stella.

Incidente poco dopo le 3 di oggi a Palazzolo dello Stella, lungo la statale 14, dove il conducente di una vettura ha perso il controllo per cause in corso di accertamento e la vettura è finita in un fossato a bordo strada. Due le persone che sono rimaste ferite.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio dell’automedica e quello di un’ambulanza che hanno preso in carico due persone rimaste ferite trasportata: una in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo e una persona trasportata con l’ambulanza, sempre in codice giallo all’ospedale di Latisana.