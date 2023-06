L’incidente con il parapendio a Maniago.

Una persona è stata soccorsa questo pomeriggio per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta con parapendio nel territorio comunale di Maniago in prossimità della ex provinciale Vivarina, zona di lancio Juliet Drop Zone. La persona è rimasta ferita durante un atterraggio difficile; resta da stabilire la dinamica.

Dopo la chiamata di aiuto al Numero di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Maniago e l’elisoccorso.

Le persona è stata presa in carico dal personale medico infermieristico ed è stata trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice giallo e stabile cosciente.