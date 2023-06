Ispezione sul viadotto: chiude lo svincolo di Pontebba sulla A23

Chiusa per una notte l’autostrada A23.

Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire attività di ispezione del viadotto Pontebba Nord, situato al chilometro 91+914, dalla mezzanotte alle 5 di domenica 25 giugno, sarà chiusa la stazione di Pontebba, in entrata verso il confine di Stato.

In alternativa, si consiglia per i veicoli leggeri di entrare allo svincolo di Tarvisio nord, mentre per i veicoli pesanti di sostare obbligatoriamente presso l‘Autoporto Doganale di Pontebba (località San Leopoldo), fino alla riapertura della stazione.