Si scontra con un camion e l’auto si ribalta: 2 feriti

L’incidente questa mattina a San Giorgio della Richinvelda.

Incidente questa mattina a San Giorgio della Richinvelda, lungo la regionale 177, nel tratto compreso tra Cimpello e Sequals, in direzione Sequals, direzione Sequals all’altezza della località di Domanins. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri si sono scontrati un camion e una macchina. La vettura è uscita di strada ribaltandosi su un fianco.

All’interno della vettura c’erano due persone: una è riuscita a uscire da sola. A dare l’allarme è stato un camionista di passaggio che ha chiamato il Nue112. Gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato puntualmente la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto gli equipaggi di due ambulanze provenienti da Sequals e da Spilimbergo. Le equipes sanitarie hanno preso in carico le due persone ferite che sono state accompagnate all’ospedale di Pordenone con ferite non gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.