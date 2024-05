Incidente a Tarvisio, scontro tra auto: due feriti in ospedale

L’incidente questa mattina a Tarvisio.

Incidente questa mattina Tarvisio dove, poco dopo le 10:30, due auto si sono scontrate lungo Via Priesnig. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con un’ambulanza e l’elicottero.

Due le persone rimaste ferite nello scontro che sono state trasportate all’ospedale di Tolmezzo: la prima codice verde e è stato trasferita con un’ambulanza, mentre l’altra in codice giallo è stato trasportato al nosocomio in elicottero.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno collaborato con i sanitari nelle operazioni di soccorso e si sono occupati della messa in sicurezza dell’area e dei veicoli. Presenti anche i carabinieri di Tarvisio, per i rilievi volti determinare la dinamica e le cause dell’incidente.