Il bilancio della polizia stradale in Fvg.

È tempo di bilanci e come tutti gli anni, la polizia stradale, specialità della Polizia di Stato, tira le somme delle attività svolte nell’anno 2021. Nello specifico, la polizia stradale del Friuli Venezia Giulia ha impiegato 11.473 pattuglie nella vigilanza stradale dal primo gennaio al 31 dicembre 2021 che hanno effettuato 79.420 controlli di persone contestando 36.618 infrazioni al Codice della strada.

Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 6.632, sono state ritirate 628 patenti di guida e 769 carte di circolazione. I punti decurtati sono stati 69.557. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 6.526, di cui 167 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 31. Il fenomeno infortunistico rilevato dalla polizia stradale regionale, ha registrato un aumento rispetto al 2020. In particolare, a fronte di un incremento della incidentalità complessiva del 10,01% (1109 incidenti contro i 1008 del 2020), gli incidenti mortali (9) e vittime (10) sono diminuiti rispettivamente del 18,18% e del 9,09% mentre incidenti con lesioni (345) e persone ferite (448) diminuiscono del 11,65% e del 0,66%.

Il confronto con il 2020, tuttavia non è realmente rappresentativo del trend dell’incidentalità stradale, alla luce dell’abbattimento dei valori del fenomeno infortunistico registrati in tale anno, quale naturale conseguenza dei divieti imposti alla mobilità in funzione del contenimento della pandemia da COVID-19. Sono proseguiti i controlli nel settore del trasporto professionale che ha visto impiegati 205 operatori, tra poliziotti e dipendenti del Ministero dell’Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, che hanno controllato 481 veicoli pesanti, accertando 256 infrazione specifiche.

Particolarmente efficace è stata anche l’attività di polizia giudiziaria che ha consentito di assicurare alla giustizia complessivamente 318 persone di cui 17 arrestate e 301 denunciate in stato di libertà. Sono 10 i veicoli oggetto di riciclaggio sequestrati. Gli esercizi pubblici controllati sono stati 57 e 16 le infrazioni rilevate. Sempre nell’ambito delle operazioni di polizia giudiziaria non vanno dimenticati i rintracci di cuccioli di animali di affezione. Infatti, grazie alla sinergia creatasi con il NOVA, ufficio a competenza specifica del Corpo Forestale Regionale, sono stati recuperati ben 111 cuccioli in 4 distinte operazioni che hanno portato alla denuncia di 5 persone per traffico illecito di cuccioli.

