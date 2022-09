Cercano di rubargli in casa, ma il cane mette in fuga il ladro

Il ladro è fuggito a mani vuote.

Tentativo di nella serata di mercoledì a Feletto di Tavagnacco, in un appartamento al piano terra di via Raffaello Sanzio, dove un ladro è stato messo in fuga da un cane.

Intorno alle 22 alcuni rumori hanno allarmato il proprietario, ma soprattutto il suo cane che ha iniziato ad abbaiare puntando verso la camera da letto.

Una volta aperta la porta il cassetto del comodino, dove erano riposte le cose di valore era stato aperto ma fortunatamente il ladro, entrato da una finestra aperta, non ha avuto il tempo di prendere nulla proprio grazie al cane che si è subito accorto della sua presenza.