L’incidente nella tarda mattinata di oggi a San Giovanni al Natisone.

Incidente tarda mattinata di oggi a San Giovanni al Natisone. Un uomo di 52 anni, residente a San Pietro al Natisone, probabilmente per un malore alla guida, è finito fori strada in via Palmarina.

Dopo l’uscita di strada, la vettura si è ribaltata, lasciando l’uomo incastrato all’interno dell’abitacolo. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti gli operatori sanitari del servizio di emergenza 118, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri di San Giovanni al Natisone. L’uomo è stato stratto dall’abitacolo incosciente ed è stato affidato alle cure dei sanitari.

Per permettere le operazioni di soccorso, è stato necessario interrompere temporaneamente il traffico veicolare lungo via Palmarina, causando inevitabili rallentamenti nella zona. Gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure all’uomo ferito, che è stato poi trasportato in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in gravi condizioni.