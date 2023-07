Morta l’asinella aggredita da un orso a Sauris

L’asinella è morta dopo l’aggressione di un orso.

Non ce l’ha fatta l’asinella attaccata e ferita da un orso venerdì a Sauris. Gina, così si chiamava l’animale, aveva riportato delle gravi ferite alla schiena che purtroppo sono risultate fatali.

L’animale era stato soccorso nel tardo pomeriggio di venerdì 14 luglio, intorno alle 18, quando un allevatore della zona ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Udine per salvare l’asinella. Nonostante l’immediata attivazione del personale Saf (Speleo Alpino Fluviale) del distaccamento dei vigili del fuoco di Tolmezzo, le difficoltà di raggiungere il luogo indicato e l’imbrunire imminente hanno reso impossibile ai soccorritori terrestri di giungere tempestivamente all’animale.

Il soccorso con l’elicottero.

Per cercare di salvare l’asinella in pericolo, è stato quindi richiamato in aiuto il Drago 149, l’elicottero del Reparto Volo dei vigili del fuoco di Venezia. L’elicottero ha atterrato poco distante dalla Malga Navarzutis, dove si trovava l’animale, e i soccorritori hanno effettuato un’imbracatura con tutte le cautele necessarie per proteggere la sicurezza di Gina.

L’asinella è stata quindi trasportata in volo verso un’altra malga, dove l’allevatore ha preso in consegna l’animale. Nonostante gli sforzi compiuti dai soccorritori per salvare Gina, le gravi ferite riportate a causa dell’attacco dell’orso si sono rivelate fatali.