Asino aggredito da un orso in Carnia, salvato dai vigili del fuoco.

Asino aggredito da un orso in Carnia, per salvarlo arrivano i vigili del fuoco che si calano dall’alto con l’elicottero. Erano le 18 circa di ieri, venerdì 14 luglio, quando la sala operativa del comando vigili del fuoco di Udine ha ricevuto una richiesta di intervento da parte di un allevatore della Carnia che chiedeva aiuto per recuperare un asino di sua proprietà aggredito da un orso, ma ancora in vita e relativamente in discrete condizioni.

E’ stato attivato il personale Saf (Speleo Alpino Fluviale) del distaccamento dei vigili del fuoco di Tolmezzo ma vista la chiusura di una via di comunicazione per raggiungere il luogo indicato e l’impossibilità, da parte delle squadre di terra, di raggiungere l’animale prima dell’imbrunire è stato fatto giungere Drago 149, l’elicottero del Reparto Volo dei vigili del fuoco di Venezia, che ha verriccellato il personale elisoccorritore poco lontano dalla Malga Navarzutis, dove si trovava l’animale, che è stato imbragato con tutte le cautele del caso.

Gli elisoccorritori hanno quindi provveduto ad agganciare l’imbrago con l’animale ad un cavo, di circa 30 metri, assicurato al gancio baricentro dell’elicottero che ha trasportato l’asino nei pressi di un’altra malga dove l’animale è stato preso in consegna dall’allevatore. Il soccorso si è concluso alle ore 20 circa.

Recuperati due bovini a Sappada.

Il giorno precedente le squadre Saf del distaccamento di Tolmezzo sono intervenute nel Comune di Sappada per il recupero di due bovini, che spaventati da qualche animale selvatico, sono precipitati da una cascata di circa 20 metri rovinando a terra perdendo la vita. Viste le calde giornate e il concreto rischio di inquinamento delle acque si è ritenuto necessario il loro recupero effettuato con il supporto dell’elicottero della Protezione Civile