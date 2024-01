Omicidio a Udine.

Una notte di festa per accogliere il nuovo anno si è trasformata in una tragedia questa mattina a Udine, quando un uomo di 31 anni, cittadino italiano di origine dominicana, è stato brutalmente ucciso con un taglio alla gola. Tutto è avvenuto al termine di una festa di Capodanno nella zona del Laghetto Alcione in via dei Prati.

Le autorità sono state allertate intorno alle 8 del mattino, dopo una richiesta di aiuto per una persona gravemente ferita. Numerose pattuglie dei carabinieri del comando provinciale sono immediatamente giunte sul luogo del crimine per cercare di ricostruire cosa sia accaduto.

Secondo le prime informazioni emerse, sembra che l’arma del delitto possa essere stata un coltello o addirittura una bottiglia rotta. Gli investigatori stanno lavorando per raccogliere prove e testimonianze alla ricerca dell’aggressore.