Passeur a Tarvisio doveva scontare oltre 3 anni di carcere: arrestato in Ungheria

Dopo la condanna l’uomo era fuggito all’estero.

E’ stato arrestato in Ungheria lo scorso 2 gennaio in Ungheria un 31 cittadino kosovaro, ricercato dall’aprile 2023, perché doveva scontare una condanna a 3 anni ed 8 mesi, inflittagli dal Tribunale di Udine. Il 18 marzo 2015 a Tarvisio, l’uomo era stato sorpreso, dalla Polizia di Frontiera, alla guida di una vettura con a bordo 9 clandestini di nazionalità afgana e pakistana. Dopo l’arresto ed una prima fase in cui era stato ristretto in misura cautelare, l’interessato si è reso irreperibile in Italia.

L’attività informativa compiuta ha permesso di appurare che il condannato era stato residente in Germania fino al 2021, quando era stato espulso da quella nazione ed aveva fatto ritorno in quella di origine.

Recentemente, si aveva avuto la conferma che il ricercato poteva trovarsi in una nazione dell’Est Europa, e per questo era stato sollecitato il Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, per le verifiche del caso da deputare, in particolare alla Polizia ungherese, la quale lo traeva in arresto il 2 gennaio scorso in esecuzione del Mandato di Arresto Europeo emesso dalla Procura di Udine. Ora sono quindi in corso le procedure estradizionali.