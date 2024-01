Neve e montagne, il Soccorso Alpino insegna cosa fare in caso di valanghe

Cosa fare in caso di valanghe.

Ricerca nella neve, uso dell’Artva, sondaggio: torna anche in Friuli l’iniziativa “Sicuri nella neve” del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, l’iniziativa di divulgazione e sensibilizzazione alla prevenzione e sicurezza nel periodo invernale per imparare cosa fare in caso di valanghe.

Nella nostra regione sarà la stazione di Pordenone del Soccorso Alpino e Speleologico a realizzare due eventi aperti al pubblico e gratuiti, uno a carattere teorico e uno dimostrativo – pratico.

Il primo avrà luogo venerdì 19 Gennaio alle ore 20.45 presso l’Antico Teatro Sociale “Arrigoni” di San Vito al Tagliamento, con il patrocinio e l’ospitalità del Comune di San Vito al Tagliamento e in collaborazione con la sezione Cai della stessa cittadina.

In programma la proiezione del film del regista Giorgio Gregorio Neve e valanghe. La prevenzione del rischio valanghe, realizzato in collaborazione con AINEVA e la Regione Friuli Venezia Giulia. Saranno presenti e interverranno in sala i referenti della stazione locale, istruttori del Cai, l’avvocato Marco Del Zotto, ispettori del Corpo Forestale Regionale, i Carabinieri sciatori del comando di Aviano, i Carabinieri Forestali del Servizio Meteomont.

L’appuntamento di domenica 21 gennaio si terrà a Piancavallo (Aviano) dalle ore 9 alle ore 13 e prevede una sessione pratica con le nozioni per lo svolgimento di una gita in ambiente innevato. Il ritrovo è presso la partenza della Seggiovia Tremol, con l’ospitalità di Promoturismo FVG.

Gli eventi sono gratuiti e non necessitano di prenotazione. Chi possiede attrezzature per la sessione pratica potrà usarle per addestrarsi meglio assieme ai tecnici del Soccorso Alpino e agli istruttori del Cai.