Animali rari all’Isola della Cona: sono i protagonisti del calendario della riserva

Il calendario 2024 della Riserva dell’Isola della Cona.

Dal piviere tortolino (avvistato solo una volta nel 2021) alla cutrettola testa gialla orientale, dalla lontra, che era estinta in regione dalla seconda metà del secolo scorso, al gatto selvatico, segnalato nell’area solo nel 2006: sono gli ospiti rari, inusuali od occasionali i protagonisti del nuovo calendario 2024 della Riserva dell’Isola della Cona con le foto di Matteo De Luca e Silvano Candotto.

Tra gli animali immortalati anche l’aquila di mare (Haliaeetus albicilla), un tempo molto rara e che ha rappresentato per la Riserva una specie simbolo verso cui rivolgere nuovi progetti di conservazione e grazie ai quali oggi la presenza di questo rapace sta diventando una costante e la sterna del Dougall (Sterna dougalli), osservata e fotografata per la prima volta in foce nel giugno 2022 e che continua a essere una specie estremante rara in quanto il suo areale di distribuzione generalmente non ricomprende le aree del Mediterraneo.

Ma anche la ghiandaia marina (Coracias garrulus) che compare in modo occasionale in riserva durante i movimenti migratori e, nonostante ad oggi le osservazioni siano state esigue, nel 2023 ha nidificato all’interno dell’area protetta; e il pellicano riccio, visto un’unica volta in una sosta di qualche ora. Non ultimo e non meno importante il gatto selvatico (Felis silvestris) che sta ampliando negli ultimi anni il suo areale di distribuzione fino a raggiungere i territori della Bassa friulana.

Insomma, una vera manna per gli occhi per chi ama la Natura: ogni mese, infatti, è dedicato ad un animale specifico con una breve spiegazione sugli avvistamenti e sulla sua distribuzione in regione e in Riserva, che, con questi ospiti inconsueti, dimostra una volta in più l’importanza di queste aree protette. Il calendario si può scaricare gratuitamente al link http://riservafoceisonzo.it/calendario-della-riserva-naturale-foce-dellisonzo-2024/