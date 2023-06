A Monfalcone, Piazza Falcone e Borsellino diventa una grande scacchiera.

Il pavè di Piazza Falcone e Borsellino si appresta a ospitare una maxi scacchiera sulla quale verrà disputata la prima edizione di “Scacchi Bisiachi”, il torneo che il Comune di Monfalcone ha già intenzione di riproporre annualmente per coinvolgere e far divertire il pubblico più giovane.

L’idea è infatti nata nell’ambito dell’iniziativa “Innovation Young Challenge: la tua idea per il centro di Monfalcone”, un concorso di idee rivolto ai giovani dai 14 ai 35 anni, nel corso del quale i partecipanti hanno avuto l’opportunità di elaborare idee innovative dedicate al centro di Monfalcone e alla sua valorizzazione.

La Challenge, più nel dettaglio, è stata finalizzata all’individuazione di idee imprenditoriali e progettuali capaci di immaginare e ridisegnare il centro storico di Monfalcone “a dimensione di giovane”, per contribuire allo sviluppo della strategia di rilancio socio economico e turistico della città, con particolare riferimento alla rigenerazione urbana pensata per le giovani generazioni, la promozione o la nascita di nuove attività commerciali, artigianali e piccole-medie imprese, iniziative strutturali di medio e lungo termine per la valorizzazione del patrimonio storico e naturale e promozione del territorio attraverso attività a carattere culturale.

Uno dei progetti vincitori dell’edizionde 2023 del concorso è risultato “Scacchi a Monfalcone” – presentato da Matias Brienza – che aveva ad oggetto proprio l’idea di realizzare un torneo di scacchi annuale a Monfalcone, in una location individuata dall’amministrazione all’interno del centro storico.

Il progetto diventerà realtà nelle giornate del 22-23-29-30 luglio e 5-6 agosto 2023, dalle ore 18:00 fino alle ore 21:00, quando una maxi scacchiera verrà posizionata in piazza Falcone e Borsellino e vedrà sfidarsi giocatori suddivisi in gironi da 4 o più persone, in base al numero di partecipanti. Ogni giocatore affronterà gli altri tre giocatori del proprio girone una sola volta, disputando due partite. In caso di pareggio, verrà disputata una partita di spareggio nel formato blitz di 5 minuti.

I giocatori classificati al primo e al secondo posto di ciascun girone passeranno al “Torneo Esperti”, mentre il terzo e il quarto classificato potranno far parte del “Torneo Principianti”. Al termine di ogni fase ad eliminazione diretta, verranno assegnati piccoli premi ai vincitori.

Per poter realizzare l’iniziativa il Comune di Monfalcone si avvarrà della collaborazione dell’Associazione “GG!-Giochi in Gioco ODV”, un sodalizio che sviluppa e persegue finalità inerenti al gioco quale patrimonio ludico culturale della comunità, promuovendo, oltre all’aspetto ludico, anche quello culturale e artistico e che è già stata protagonista di diversi eventi organizzati al Centro Giovani Innovation Young.

“I giovani sono il presente e futuro della città – commenta il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint – e per questo sosteniamo con particolare interesse le iniziative destinate alle nuove generazioni. Questo genere di attività rappresentano risorse strategiche per lo sviluppo del territorio, la socializzazione e la promozione sociale, con l’obiettivo di incentivare il coinvolgimento dei più giovani nella vita pubblica. Abbiamo molto apprezzato l’idea di Matias, che abbiamo deciso di concretizzare, con l’obiettivo di far diventare il torneo uno degli appuntamenti fissi del calendario delle prossime estati monfalconesi, da riproporre all’interno di un luogo simbolico, soprattutto per i giovani”.