I partecipanti della Carbage Run oggi a Palmanova.

L’idea è quantomeno bizzarra, però è piaciuta, tant’è che l’iniziativa, nata nel 2008, ha attirato sempre più appassionati: si chiama Carbage Run ed è un viaggio di cinque giorni in Europa, a bordo di auto rottame.

Avete presente il vecchio cartone animato de “La corsa più pazza d’America”? Ecco, lo spirito è più o meno quello, tanto che sul sito ufficiale la Carbage run viene definita “non solo un viaggio o un evento, ma uno stile di vita“. La prima edizione è stata fatta nel 2009 e ormai ci sono eventi che raggiungono anche i mille partecipanti.

La corsa stamattina ha fatto tappa in Friuli, a Palmanova, dove sono infatti comparse auto vecchie, decorate e piene di adesivi. Perché per partecipare, le vetture devono avere almeno 20 anni di vita e non costare più di mille euro. Non a caso, il nome deriva dall’unione di “car” (auto) e “garbage” (immondizia”). Durante il percorso, inoltre, non ci sono servizi di carri attrezzi o soccorso stradale: ognuno deve arrangiarsi come può e con l’aiuto che riesce a trovare.

Quella che è arrivata nella città stellata, è la prima edizione della corsa francese (ce n’è una decina in tutta Europa, tra edizioni estive e invernali) partita il 12 giugno e che in sei giorni attraversa, oltre all’Italia, la Slovenia, la Croazia, l’Austria, la Svizzera e la Germania. Per ogni tappa (lunga al massimo 500 chilometri), gli equipaggi devono anche affrontare delle sfide che servono per accumulare punti per ottenere la vittoria.