L’uomo girava in piena notte con una katana.

Un uomo in bicicletta, nel cuore della notte, con una katana lunga quasi un metro legata alla schiena. È la singolare scena che si sono trovati davanti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine durante un controllo nel territorio comunale di Campoformido. Protagonista un 30enne residente nella Bassa Friulana, che è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.



I militari erano impegnati in un servizio notturno di prevenzione dei furti e degli altri reati contro il patrimonio quando hanno notato l’uomo che percorreva in bicicletta le strade del paese. La sua presenza a quell’ora insolita ha attirato l’attenzione della pattuglia, che ha deciso di avvicinarsi per effettuare un controllo.



Una volta raggiunto il ciclista, i Carabinieri si sono accorti che trasportava sulla schiena una katana lunga complessivamente 96 centimetri, con una lama di 66 centimetri. Il 30enne è stato immediatamente fermato e l’arma è stata sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.



Per l’uomo è scattata una denuncia a piede libero per l’ipotesi di reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’episodio è stato segnalato all’Autorità giudiziaria per gli accertamenti di competenza.