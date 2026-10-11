In piena notte gira in bicicletta per Campoformido con una katana legata sulla schiena

11 Ottobre 2026

Foto di Giacomo Attuente

di Giacomo Attuente

L’uomo girava in piena notte con una katana.

Un uomo in bicicletta, nel cuore della notte, con una katana lunga quasi un metro legata alla schiena. È la singolare scena che si sono trovati davanti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine durante un controllo nel territorio comunale di Campoformido. Protagonista un 30enne residente nella Bassa Friulana, che è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

I militari erano impegnati in un servizio notturno di prevenzione dei furti e degli altri reati contro il patrimonio quando hanno notato l’uomo che percorreva in bicicletta le strade del paese. La sua presenza a quell’ora insolita ha attirato l’attenzione della pattuglia, che ha deciso di avvicinarsi per effettuare un controllo.

Una volta raggiunto il ciclista, i Carabinieri si sono accorti che trasportava sulla schiena una katana lunga complessivamente 96 centimetri, con una lama di 66 centimetri. Il 30enne è stato immediatamente fermato e l’arma è stata sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Per l’uomo è scattata una denuncia a piede libero per l’ipotesi di reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’episodio è stato segnalato all’Autorità giudiziaria per gli accertamenti di competenza.

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