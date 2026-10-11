Barcolana 2026, il grande giorno è arrivato: 1.858 barche pronte a sfidarsi nel golfo di Trieste

È arrivato il giorno della Barcolana58 presented by Generali, la grande festa della vela che oggi, domenica 11 ottobre, porta nel golfo di Trieste 1.858 imbarcazioni per una delle regate più spettacolari e partecipate al mondo. Alle 10.30 il tradizionale colpo di cannone darà il via alla Coppa d’Autunno, con migliaia di velisti pronti a contendersi la vittoria e un pubblico numeroso atteso lungo le Rive e nei punti panoramici della città.

Le iscrizioni si sono chiuse ieri sera alle 19 nella sede della Società Velica di Barcola e Grignano, confermando numeri molto vicini a quelli dell’edizione precedente. Trieste ha già vissuto un sabato di grande partecipazione, con le vie del centro, piazza Unità d’Italia, Borgo Cavana, Borgo Teresiano e il Villaggio Barcolana animati da visitatori, appassionati ed equipaggi impegnati negli ultimi preparativi.

La grande sfida in mare con 1.858 imbarcazioni

A sottolineare il valore della partecipazione è stato Mitja Gialuz, presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, che ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto.

“Chiudiamo questa sera le iscrizioni a Barcolana58 presented by Generali con 1.858 imbarcazioni, un numero straordinario, molto vicino a quello dello scorso anno”, ha dichiarato alla vigilia della regata. “In un momento in cui la partecipazione alle regate veliche registra una generale flessione, Barcolana si conferma un punto di riferimento e la regata più grande del mondo”.

Un successo organizzativo reso possibile anche dal lavoro di 1.250 persone impegnate nella preparazione e nella gestione dell’evento, tra volontari, collaboratori e personale tecnico.

Gialuz ha inoltre ricordato l’importanza della sicurezza, invitando tutti gli equipaggi a vivere la giornata nel rispetto delle condizioni del mare e degli altri partecipanti. La Barcolana, del resto, è una competizione particolare, capace di riunire sulla stessa linea di partenza grandi campioni internazionali, velisti dilettanti e famiglie.

I grandi campioni e gli ospiti della Barcolana

Tra i protagonisti più attesi di questa edizione c’è Jimmy Spithill, leggenda della vela internazionale e CEO e co-founder del Red Bull Italy SailGP Team, che torna a Trieste dopo vent’anni dalla sua ultima partecipazione.

“Sono passati vent’anni dalla mia ultima Barcolana ed è bellissimo essere di nuovo qui”, ha raccontato il campione australiano, sottolineando l’unicità di una manifestazione capace di mettere insieme migliaia di barche di ogni dimensione.

Con lui, a bordo dell’imbarcazione Red Bull, gareggeranno anche Jana Germani, Andrea Tesei, Phil Robertson e Mattia Camboni, insieme a Sara Stefanizzi, conosciuta come Kurolily, e ai creator Daniel Tarantello, Sinnaggagghiri, e Dani Gallo.

In mare ci sarà anche Wendy Schmidt, arrivata a Trieste per partecipare alla manifestazione e visitare gli spazi dedicati alla tutela degli oceani. L’imprenditrice e filantropa prenderà parte alla regata a bordo di un Melges 24, tornando così a navigare in mezzo alla grande flotta della Barcolana.

Durante la visita al Villaggio ha incontrato alcuni studenti dell’UWC coinvolti nella Ocean Research Challenge, iniziativa dedicata alla ricerca di soluzioni per la salvaguardia degli ecosistemi marini. Schmidt ha ribadito l’importanza di avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza e alla tutela del mare.

La vigilia tra regate, vittorie e poco vento

La giornata di sabato è stata caratterizzata da condizioni di vento molto leggero, che hanno condizionato diverse competizioni.

La Barcolana Women in Sailing by Generali si è conclusa con la vittoria di Michela Stefani, in equipaggio con Martina Cavaletto e Francesco Tesser a bordo di SLO 600. Seconda posizione per Jamila Cerdeira, con Rebecca Picariello ed Eugenia Maggiore, mentre al terzo posto si è classificato l’ex campione di sci croato Ivica Kostelić, insieme a Tommaso Salvi e Cristina Pirola.

La regata, rinviata da venerdì per le condizioni meteorologiche, si è disputata con vento compreso tra 2,3 e 3,2 nodi, sufficiente per completare una sola prova. L’iniziativa promuove la presenza delle donne nei ruoli di responsabilità a bordo e la collaborazione tra velisti e veliste. Il progetto, avviato nel 2019, ha coinvolto negli anni oltre 250 atleti, 70 allenatori e cinque circoli velici del Friuli Venezia Giulia.

Oggi sarà inoltre assegnato il Trofeo Generali – Women in Sailing, riservato al primo equipaggio misto che taglierà il traguardo della Coppa d’Autunno con una donna in un ruolo di leadership.

Il poco vento ha invece impedito lo svolgimento della Barcolana Classic – Trofeo SIAD. Le imbarcazioni storiche hanno comunque sfilato nel Bacino di San Giusto, offrendo uno spettacolo al pubblico presente lungo le Rive.

Niente titolo continentale nemmeno per il Campionato Europeo Este24, concluso senza il raggiungimento delle cinque prove minime necessarie. Nella classifica delle tre regate disputate è rimasta al comando Kaster 24 di Antonio Sodo Migliori, davanti a Estrella C.C.A. e La Poderosa 2.0.

Tra le regate di avvicinamento, la prima edizione della Go To Barcolana From Croatia è stata vinta da SPGROUP – Extreme Sailing Team, che ha completato il percorso da Pola a Trieste in 9 ore, 3 minuti e 55 secondi. Nella Go To Barcolana From Slovenia si è invece imposta Generali, timonata da Samo Žvan, confermando il successo del 2025. La Go To Barcolana da Ravenna – Trofeo Gruppo Hera è stata conquistata da Mr Hyde di Marco Rusticali, mentre Corsara ha stabilito il nuovo record della tratta in 7 ore e 37 minuti.

Anche la Barcolana Ski – Coppa d’Autunno ha regalato spettacolo ad Aurisina, con la squadra di Kristian Ghedina vincitrice della sfida sulla pista artificiale contro quella guidata da Tina Maze.

Gli appuntamenti di oggi a Trieste

La domenica della Barcolana non sarà dedicata soltanto alla grande regata. Al Villaggio IN Italia, allestito al Molo dei Bersaglieri per la tappa conclusiva del Tour Mondiale Vespucci – Campagna in Nord America 2026, sono previsti due appuntamenti dedicati allo sport e all’inclusione.

Alle 10 si terrà la conferenza sui talenti e le competenze nello sport e nei progetti promossi dal ministro per le Disabilità, con particolare attenzione al progetto VELANDO. Alle 11.30 è invece in programma l’incontro “Sport e Disabilità” con il ministro Alessandra Locatelli.

Durante la sosta triestina di Nave Amerigo Vespucci sono state organizzate anche visite riservate alle persone con disabilità, per consentire una partecipazione più ampia alle iniziative legate alla presenza della nave scuola.

L’attenzione principale, però, sarà tutta rivolta al mare. Alle 10.30 la partenza della Barcolana58 trasformerà ancora una volta il golfo di Trieste in un immenso campo di regata, con 1.858 barche pronte a scrivere una nuova pagina della storia della Coppa d’Autunno.