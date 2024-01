I ponti e le feste nel 2024.

Il calendario del 2024 si presenta come un grande alleato per gli amanti dei viaggi e delle vacanze, offrendo numerose opportunità per prolungare i momenti di relax con un minimo di giorni di ferie. Sfruttando le festività e i ponti, è possibile godersi quasi un mese di meritato riposo con soli 5 giorni di ferie.

Dopo il Capodanno e l’Epifania appena passata la prima opportunità per staccare la spina potrebbe essere il periodo di Carnevale, dal 3 al 13 febbraio, che anche se non porta giorni festivi, è tradizionalmente dedicato alle settimane bianche e alle brevi vacanze nelle affascinanti città d’arte o nelle località che ospitano spettacolari sfilate carnevalesche.

Pasqua e Pasquetta, rispettivamente di domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile, aprono la porta a un lungo weekend in montagna o nelle città d’arte, permettendo di godersi i primi giorni di primavera o di organizzare escursioni fuori porta il giorno di Pasquetta.

Il primo vero ponte arriva con la Festa della Liberazione il 25 aprile, che cade di giovedì. Con un solo giorno di ferie si ha quindi la possibilità di godere di un lungo weekend al mare, organizzare una vacanza all’estero o addirittura prender parte a una minicrociera.

Il Primo Maggio, Festa dei Lavoratori, cade di mercoledì, aprendo la strada a due opzioni: prendere due giorni di ferie prima o dopo per ottenere 5 giorni consecutivi di vacanza, oppure con quattro giorni di ferie organizzare una vacanza di ben 10 giorni. Le possibilità sono infinite, spaziando da crociere a città d’arte, da destinazioni lontane a rilassanti soggiorni termali o alla scoperta di regioni poco conosciute.

Cade invece di domenica il 2 giugno, Festa della Repubblica, e bisognerà quindi aspettare l’estate per pianificare una vera vacanza. Ferragosto invece sarà di giovedì, offrendo a chi lavora la possibilità di godersi un lungo weekend con un solo giorno di ferie. Le località di mare sono particolarmente allettanti in questo periodo.

Ognissanti, il 1 novembre, sarà di venerdì, regala un weekend lungo senza richiedere l’uso di giorni di ferie. L’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, cade di domenica, limitando le opportunità per un viaggio prenatalizio.

Ma è il Natale del 2024 che potrebbe regalare un periodo di vacanza più lungo. Con il 25 e il 26 dicembre che cadono di mercoledì e giovedì è possibile organizzare una vacanza di 5 giorni con un solo giorno di ferie il venerdì 27 dicembre. In alternativa, prendendo il lunedì e il martedì, si può godere di un periodo di vacanza dal 21 al 26 dicembre. Con 3 giorni di ferie, la vacanza si estende dal 21 al 28 dicembre. Il primo dell’anno, essendo un mercoledì, offre altre opzioni: con 2 giorni di ferie si ottengono 5 giorni di vacanza, mentre con 3 giorni è possibile pianificare una vacanza dal 25 dicembre al 1 gennaio.

Tutte le feste del 2024:

6 gennaio Epifania, sabato

Pasqua, 31 marzo, domenica

Pasquetta, 1 aprile, lunedì

25 aprile, Festa della Liberazione, giovedì

1 maggio, Festa dei lavoratori, mercoledì

2 giugno, Festa della Repubblica, domenica

15 agosto, Ferragosto, giovedì

1 novembre, Tutti i santi, venerdì

8 dicembre, Immacolata, domenica

25 dicembre, Natale, mercoledì

26 dicembre, Santo Stefano, giovedì

31 dicembre, San Silvestro, martedì.