Lo scuro si stacca e piomba in strada, colpita una donna incinta

Incidente poco prima di mezzogiorno di venerdì 9 ottobre in corso Garibaldi, nel centro di Pordenone, a poca distanza da piazza Cavour: uno scuro si è staccato da una finestra di un palazzo ed è precipitato sulla strada proprio mentre stavano passando quattro giovani turiste spagnole.

Una di loro, incinta al settimo mese, è stata colpita di striscio alla gamba sinistra dall’oggetto caduto dall’alto. Fortunatamente, l’impatto non dovrebbe aver provocato gravi conseguenze, ma la donna è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti.

A prestare i primi soccorsi alla giovane sono state le amiche, aiutate da alcuni negozianti della zona. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno trasportato la turista in ambulanza all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la Polizia di Stato per gli accertamenti di competenza e le verifiche sulle cause del distacco dello scuro.