Udine, arrestato con 77 grammi di cocaina: era già finito in manette ad agosto

Un uomo di 28 anni, cittadino pakistano, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Udine con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti lo hanno sorpreso nella periferia est della città, mentre nascondeva due involucri contenenti complessivamente 77 grammi di cocaina. L’uomo era già stato arrestato lo scorso agosto per un episodio analogo ed era sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

I controlli tra Borgo Stazione e la periferia

L’arresto rientra nell’ambito dei controlli straordinari condotti dalla Polizia di Stato a Udine, con particolare attenzione alle zone del centro e della periferia considerate più esposte allo spaccio di droga.

Nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre, il dispositivo interforze ha interessato soprattutto Borgo Stazione, l’autostazione dei pullman e le aree vicine alla stazione ferroviaria. All’operazione hanno partecipato anche Carabinieri, Polizia Ferroviaria, Polizia Locale e unità cinofile della Guardia di Finanza.

Nel corso del servizio sono state identificate oltre 160 persone e controllati 18 veicoli. Le verifiche hanno riguardato anche sette esercizi pubblici e tre parchi cittadini.

Durante i controlli, la Polizia Ferroviaria ha rintracciato un cittadino marocchino irregolare sul territorio nazionale, al quale è stato notificato un decreto di espulsione emesso dal prefetto. Un’altra persona straniera è stata segnalata per il possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Sorpreso mentre nascondeva la cocaina

Parallelamente, gli agenti della Squadra Mobile hanno svolto un servizio mirato al contrasto dello spaccio nella periferia est di Udine e a Campoformido. Durante le verifiche, nei pressi di un’ex fabbrica, hanno notato un 28enne pakistano che si muoveva in modo sospetto.

L’uomo era già noto agli investigatori, che lo avevano arrestato ad agosto per detenzione di cocaina finalizzata allo spaccio. Secondo quanto riferito dalla Questura, i poliziotti sono riusciti ad avvicinarsi senza farsi notare e lo hanno visto nascondere due involucri, risultati contenere complessivamente 77 grammi di cocaina.

Il 28enne è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Udine. Dopo il precedente arresto, era sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, misura che, secondo la ricostruzione della Polizia, rispettava prima di riprendere l’attività di spaccio.

I controlli, disposti dal questore di Udine, proseguiranno nell’ambito delle attività di prevenzione e sicurezza nelle aree più sensibili della città.