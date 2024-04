Fa retromarcia con il camion, travolge l’auto dietro e poi fugge

L’incidente al casello di Gemona.

Un camion ha fatto retromarcia all’ ingresso del casello dell’ autostrada di Gemona, noncurante dell’auto che era incolonnata dietro, travolgendo così il mezzo, per fortuna senza gravi conseguenze. È successo nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 3 aprile, e il conducente del mezzo pesante ha proseguito la sua corsa senza fermarsi dopo l’accaduto.

“Mi trovavo a Gemona per lavoro e dovevo andare a Udine per un appuntamento – spiega ancora incredula la proprietaria dell’ automobile – così ho deciso di prendere l’autostrada, per fare più veloce”. Ad un certo punto, il mezzo davanti a me ha iniziato a fare retromarcia, io d’istinto ho suonato il clacson e messo l’auto in folle per cercare di limitare i danni” prosegue la ragazza. “Ero scioccata e non ho avuto la lucidità di prendere il telefono per fotografare la targa, ma ho seguito il tir finché ho potuto, senza però riuscire a raggiungerlo”. “Ovviamente – conclude – ho fatto denuncia e interpellato la Polstrada, che però mi ha dato poche speranze di riuscire a rintracciare l’autore di questo fatto, perché, a detta loro, le telecamere non risultano essere attive“.