Aviano, scarica rifiuti vicino al torrente Ossena: multato per 4.500 euro

Aveva abbandonato dei rifiuti nei pressi del torrente Ossena, ad Aviano, ma gli accertamenti della Polizia locale hanno permesso di risalire alla sua identità. L’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria e ha ammesso le proprie responsabilità, provvedendo al pagamento di una sanzione da 4.500 euro.



A individuare il responsabile è stata la Polizia locale di Aviano, al termine di un’attività investigativa che ha combinato l’analisi approfondita degli elementi raccolti con tecniche di monitoraggio e controllo del territorio.

Le indagini della Polizia locale

Gli accertamenti tecnici hanno consentito agli agenti di identificare con certezza l’autore dello scarico abusivo. Una volta messo di fronte alle proprie responsabilità, l’uomo ha riconosciuto quanto accaduto e ha versato immediatamente l’importo della sanzione prevista, pari a 4.500 euro. Per lui è scattato anche il deferimento all’Autorità giudiziaria.



L’operazione è stata condotta sotto il coordinamento del comandante della Polizia locale, commissario capo Nicola Candido, che ha ribadito l’importanza di un’attività costante di prevenzione e contrasto agli illeciti ambientali, sia per salvaguardare il territorio sia per tutelare il decoro urbano.



Il Comando ha infine confermato che i controlli contro l’abbandono e lo smaltimento irregolare dei rifiuti proseguiranno in tutto il territorio comunale, con l’obiettivo di individuare e sanzionare comportamenti dannosi per l’ambiente e la collettività.