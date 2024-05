Il giovane è sospettato di essere il responsabile di una quindicina di furti.

Sarebbe un 22enne di Tolmezzo il presunto responsabile della serie spaccate e furti avvenuti tra ottobre e dicembre dello scorso anno nella zona dell’Alto Friuli. Il giovane è stato quindi denunciato dai carabinieri ed è sospettato di almeno una 15ina di episodi.

Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine è stato di furto aggravato, tentato furto e indebito utilizzo di tessere bancomat, avvenuti principalmente in negozi e locali pubblici, con danni spesso superiori al valore del bottino. Le indagini hanno rivelato che i furti sono stati perpetrati con una certa frequenza, concentrati principalmente tra il capoluogo carnico, Verzegnis e Villa Santina.

Tra i vari furti dei quali è accusato il 22enne, ci sarebbero anche quelli avvenuti nella notte tra il 3 e 4 novembre nel centro storico di Tolmezzo, con danni considerevoli alle vetrine e ai serramenti dei locali colpiti. In quell’occasione erano state prese di mira quattro attività: un bar, una pizzeria e due negozi di via Roma. Solo uno di questi tentativi era andato a segno e anche in questo caso, il bottino era stato minore dei danni causati.