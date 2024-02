Una volta restaurata, la stella cometa tornerà sul campanile.

Martedì 6 febbraio 2024 la squadra dei Vigili del fuoco di Tolmezzo, a seguito di una richiesta dell’amministrazione comunale, è intervenuta presso il campanile del Duomo di Tolmezzo per la messa in sicurezza della stella cometa che, posta in cima al campanile a circa 40 metri di altezza era pericolante.

Il manufatto che per 15 anni ha illuminato i periodi natalizi del capoluogo carnico, a causa della vetustà e della prolungata esposizione alle intemperie era ormai danneggiato e pericolante mettendo a rischio il passaggio di pedoni e mezzi circolanti sulla strada sottostante.

Operando con il supporto dell’autoscala di recente assegnazione, che raggiunge i 43 metri d’altezza, giunta dalla sede centrale del comando di Udine, i Vigili del fuoco hanno raggiunto il manufatto pericolante, utilizzando tecniche di derivazione SAF (Speleo Alpino Fluviale), hanno rimosso la stella e la hanno assicurata al cestello dell’autoscala che la ha riportata a terra. La stella cometa, una volta restaurata, sarà riposizionata sulla cima del campanile del capoluogo carnico.

Il video.