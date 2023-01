Furto a Tricesimo nella casa dell’ex bianconero Antonio Floro Flores.

Brutta sorpresa al rientro dalle vacanze per Antonio Floro Flores, ex attaccante dell’Udinese. Durante la sua assenza infatti ignoti hanno fatto irruzione nella sua casa di Tricesimo, portandosi via l’equivalente di circa 80mila euro.

E’ stato lo stesso ex calciatore bianconero a denunciare l’accaduto sabato 7, quando ha fatto rientro in casa, dove mancava dal 19 dicembre, con la famiglia. I ladri, secondo una prima ricostruzione, sono entrati forzando una finestra. Una volta dentro, hanno rovistato ovunque, arraffando un malloppo, tra denaro contante, gioielli, abiti e borse, di 80mila euro.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno cercando di risalire agli autori del furto attraverso le testimonianze dei vicini di casa e anche esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.