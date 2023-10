Il tentato furto alle casse automatiche del parcheggio di Piazza Primo Maggio a Udine.

Tentato furto nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre, al parcheggio coperto di Piazza Primo Maggio a Udine. Due individui armati di una mazza da cantiere hanno cercato di sfondare una delle casse automatiche di pagamento posta all’ingresso del parcheggio, ma sono stati messi in fuga prima di poter compiere il furto.

Tutto è avvenuto poco dopo le 2.40 di notte, quando l’operatore di turno presso la Centrale Operativa del Corpo Vigili Notturni ha notato i due sospetti sulle immagini della videosorveglianza. Grazie all’efficacia dei sistemi di sicurezza e alla pronta reazione dell’operatore, le guardie di vigilanza sono state inviate immediatamente sul posto.

I due, molto probabilmente avendo intuito la loro presenza imminente, hanno preferito abbandonare il loro intento criminale e hanno cercato di fuggire. Fortunatamente, non sono riusciti a portare via nulla dalla cassa automatica, ma hanno causato danni materiali significativi durante il loro tentativo di sfondamento. Le guardie di vigilanza, una volta sul posto, hanno prontamente chiamato una volante della Questura di Udine per assistenza. Gli agenti di polizia hanno iniziato immediatamente a raccogliere prove e testimonianze per identificare e rintracciare i due responsabili.