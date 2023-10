Parla di me a qualcuno, è uscito il primo romanzo del friulano Riccardo Perosa

E’ uscito il 7 luglio in tutte le piattaforme online, ma soprattutto in tutti gli storie delle più grandi librerie d’Italia, il primo romanzo del friulano Riccardo Perosa, dal titolo “Parla di me a qualcuno“.

Guai a definirlo un romanzo rosa perché, nonostante alcuni frangenti del racconto siano pregni di sentimento, lo scopo del libro è di “formazione con vena sentimentale”, come ama definirlo l’autore. 198 pagine scritte in sei mesi durante il periodo pandemico, destinate a diventare un best seller, il romanzo narra la storia di Alba e Daniele e della loro burrascosa e clandestina storia d’amore, vissuta in poco più di 360 giorni, a marcia elevata.

È proprio Daniele, sposato e con una figlia, a chiedere ad Alba, dopo alcuni fatti dolorosi che hanno pervaso il loro precario equilibrio, a chiedere all’ amata di ricordarlo, parlando di lui e della loro storia, a qualcuno che ne fosse davvero degno. Quarant’anni dopo, alla soglia degli ottanta, Alba trovo finalmente orecchie capaci di ascoltare ed una mente pronta ad elaborare un racconto così profondo e ricco di sentimenti, ma anche di colpi di scena che solo chi leggerà questo capolavoro potrà scoprire. Perosa, che già lo scorso febbraio vinse, assieme ad altri tre finalisti, il premio letterario “Cara Giulietta” tenutosi alla manifestazione “Verona in Love“, si è cimentato nel suo primo romanzo, fortemente ispirato dal film “I ponti di Madison County”, dove la dinamica dei fatti è velatamente analoga al suo racconto.

“Ho sentito l’esigenza di raccontare quello che nel mio immaginario poteva rispecchiare un racconto che va a toccare diversi punti e a risvegliare numerose emozioni“, confida Perosa, che è già immerso nella stesura del suo secondo racconto. Molte le date in programma in cui verrà presentato il libro, oltre a quelle già decorse, tra le quali il 7 ottobre a Ceggia, il 13 ottobre al polifunzionale di Latisana, il 27 ottobre a San Donà di Piave e il 16 novembre a Villa Manin.