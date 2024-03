Incidente mortale a Porcia, condannata la soldatessa americana.

E’ stata condannata a due anni e sei mesi Julia Bravo, la soldatessa americana che nella notte del 21 agosto 2022 travolse e uccise con la sua auto il 15enne Giovanni Zanier sulla pista ciclabile alla rotonda di Porcia, in via Roveredo. Non andrà però in carcere, perché la pena è stata sospesa.

Secondo la ricostruzione dell’incidente, quella notte Julia Bravo avrebbe superato il limite di velocità (fissato a 50 km/orari), percorrendo a 65 km orari la rotonda all’incrocio con via Lazio, perdendo quindi il controllo dell’auto e finendo sulla pista ciclabile, dove si trovava Giovanni Zanier, che stava rincasando a piedi. La soldatessa si era subito fermata a prestare soccorso. Arrestata per omicidio stradale, era stata portata in ospedale per gli accertamenti, dove le era stato fatto l’alcoltest, al centro dello scontro tra periti.

Al tempo, la militare 21enne era infatti risultata positiva al test alcolemico con un tasso di 2 grammi per litro, ma nel corso del processo non è stata riconosciuta l’aggravante della guida in stato di ebbrezza poiché le analisi tossicologiche sarebbero state effettuate oltre due ore dopo l’incidente e quindi non è stato possibile stabilire con certezza il valore al momento del sinistro.