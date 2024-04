Incidente questa notte in A4.

E’ di quattro persone ferite il bilancio dell’incidente avvenuto questa notte lungo l’autostrada A4 al altezza di San Giorgio di Nogaro, non distante dall’uscita di Latisana. Poco dopo la mezzanotte due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento mentre viaggiavano in direzione Trieste.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con 2 ambulanze e l’elicottero per prestare le prime cure ai feriti, tre dei quali sono stati traportati in ospedale in codice giallo. Per garantire la sicurezza e coordinare le operazioni di soccorso, sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale delle forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade Alto adriatico