Il meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 28 aprile

Il meteo del 28 aprile in Friuli Venezia Giulia.

Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia per oggi, 28 aprile, indicano tempo in miglioramento rispetto ai giorni passati. Secondo gli esperti, il cielo sarà principalmente sereno o poco nuvoloso nelle aree della pianura e lungo la costa, mentre si potranno osservare condizioni leggermente più variabili sulle zone montuose.

Le nubi più consistenti potrebbero concentrarsi soprattutto sulle prealpi e nella regione della Carnia, mentre sul versante tarvisiano è attesa una maggiore presenza di sole. Nonostante ciò, si prevede comunque una tendenza al prevalere del bel tempo su tutto il territorio della regione. Da si inizia a anche ad intravedere un graduale aumento delle temperature, dopo che nei giorni passati erano sotto la media del pediodo.